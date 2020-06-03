Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу»
- РИА Новости
«Страница генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время у данной страницы, зарегистрированной в мае 2009 года, насчитывается 766,8 тыс. читателей.
ТЕРРА ТЕХ и ГКС заключили соглашение о сотрудничестве — https://t.co/CrqKWXLrdt— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 3, 2020
Стороны намерены развивать решения на основе данных дистанционного зондирования Земли и современных цифровых технологий, предлагая рынку и потребителям усовершенствованные интегрированные продукты pic.twitter.com/LWvQ8SZniN
Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями на английском языке.