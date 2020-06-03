Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу»

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Страница гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальным аккаунтом госкорпорации. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Аккаунт Рогозина в Twitter передали «Роскосмосу»
  • РИА Новости

«Страница генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящее время у данной страницы, зарегистрированной в мае 2009 года, насчитывается 766,8 тыс. читателей.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями на английском языке.

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