Эксперт оценил опасность астероида 163348 для Земли

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгий Гончаров оценил опасность астероида 163348 для Земли.
Эксперт оценил опасность астероида 163348 для Земли
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Ридус» он отметил, что астероид мог бы стать серьёзной угрозой, если бы не траектория полёта.

«Если объект размером порядка 300 м ударит по Земле, это вызовет катастрофу в масштабах небольшого региона», — пояснил эксперт.

По его словам, траектории других астероидов, пересекающих орбиту Земли, тоже исключают столкновение. Как отметил Гончаров, в ближайшие 1000 лет это крайне маловероятно.

163348 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 6 июня.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить