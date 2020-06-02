Эксперт оценил опасность астероида 163348 для Земли
- РИА Новости
В беседе с изданием «Ридус» он отметил, что астероид мог бы стать серьёзной угрозой, если бы не траектория полёта.
«Если объект размером порядка 300 м ударит по Земле, это вызовет катастрофу в масштабах небольшого региона», — пояснил эксперт.
По его словам, траектории других астероидов, пересекающих орбиту Земли, тоже исключают столкновение. Как отметил Гончаров, в ближайшие 1000 лет это крайне маловероятно.
163348 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 6 июня.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв в беседе с «Невскими новостями» рассказал о затмении Венеры, которое ожидается 19 июня.