В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в беседе с газетой «Страна Росатом».

Он сообщил, что «физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19».

По его словам, в институте этот проект называют «светящийся газ».

Говердовский заявил, что «до сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека».

«Мы придумали, как можно это сделать… Надеемся, что, кроме коронавируса, наш метод позволит лечить туберкулёз, онкологию и другие болезни», — отметил он.

28 мая стало известно, что Россия предложила ВОЗ восемь вакцин-кандидатов от COVID-19.