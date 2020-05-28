Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
- РИА Новости
«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов России», — заявила она во время онлайн-собрания научного совета РАН.
По её словам, всего по состоянию на 22 мая ВОЗ уведомили о 124 потенциальных вакцинах-кандидатах от производителей.
«Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки», — отметила Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что десять из этих вакцин находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что специалисты института Минобороны планируют до конца июля завершить клинические исследования образца вакцины от коронавируса.