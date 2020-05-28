Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
  • РИА Новости

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов России», — заявила она во время онлайн-собрания научного совета РАН.

По её словам, всего по состоянию на 22 мая ВОЗ уведомили о 124 потенциальных вакцинах-кандидатах от производителей.

«Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки», — отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что десять из этих вакцин находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что специалисты института Минобороны планируют до конца июля завершить клинические исследования образца вакцины от коронавируса.

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