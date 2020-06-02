Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.

Обращение Рогозина опубликовано на сайте госкорпорации.

«Продолжение пилотируемой программы мы связываем с восстановлением «Гагаринского старта», — рассказал Рогозин.

Он сообщил, что в настоящий момент «ведутся переговоры».

«Надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке. Крайне важным является другой проект, так называемый «Байтерек», который ещё называют «Назарбаевский старт». Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты «Зенит». Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты «Союз-5», ещё более мощной, чем «Зенит», — сообщил Рогозин.

Ранее Рогозин рассказал о работе по созданию новой околоземной орбитальной станции.