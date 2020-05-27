Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал о работе по созданию новой околоземной орбитальной станции.
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«И вот сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции. У нас уже есть в резерве два модуля», — сообщил Рогозин.

Он рассказал, что «один уже создан, так называемый узловой модуль, второй — это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием новую станцию».

«Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей», — заявил он.

Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию».

Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.

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