Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
- РИА Новости
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«И вот сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции. У нас уже есть в резерве два модуля», — сообщил Рогозин.
Он рассказал, что «один уже создан, так называемый узловой модуль, второй — это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием новую станцию».
«Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей», — заявил он.
Рогозин добавил, что «по сути дела после 2030 года Россия будет страной, которая создаст новую станцию».
Ранее Рогозин заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.