Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
  • РИА Новости

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.

Как передаёт сайт kp.ru, Рогозин заявил, что «пока не ясно, какой будет новая станция, международной или национальной».

По его словам, этот вопрос решат в ближайшее время. Он добавил, что «техническая подготовка должна начаться уже сейчас».

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что российский модуль «Наука» будет готов к отправке на Международную космическую станцию к II кварталу 2021 года.

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