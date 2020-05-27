Минздрав дал рекомендации по учёту статистики заболеваемости COVID-19

Диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» для учёта в статистике заболеваемости должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи.

Об этом говорится в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.

Отмечается, что диагноз «устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, инструментальных, лабораторных)».

При этом в документе говорится, что при выявлении «вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», и сообщается, что «такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.