Минздрав дал рекомендации по учёту статистики заболеваемости COVID-19

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Диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» для учёта в статистике заболеваемости должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи.
Минздрав дал рекомендации по учёту статистики заболеваемости COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом говорится в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.

Отмечается, что диагноз «устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, инструментальных, лабораторных)».

При этом в документе говорится, что при выявлении «вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», и сообщается, что «такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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