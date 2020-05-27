Под виноградниками нашли нетронутый пол древнеримской виллы

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Итальянские археологи обнаружили в городе Неграр недалеко от Вероны мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы.
Под виноградниками нашли нетронутый пол древнеримской виллы
  • © Comune di Negrar di Valpolicella
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«Специалисты управления Вероны по культурному наследию и археологии провели целенаправленные раскопки и постепенно обнаруживают остатки сооружения, всё ещё находящегося под несколькими метрами земли, с целью определить протяжённость и точное местоположение древнего здания», — сообщила мэрия Неграра в Facebook.

Отмечается, что саму виллу нашли около 100 лет назад, но за этим последовали неисчислимые десятилетия попыток обнаружить наполье виллы.

Предполагается, что жилище относится к III в. н. э.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили захоронения середины XII — начала XIII века.

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