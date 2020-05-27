Под виноградниками нашли нетронутый пол древнеримской виллы

Итальянские археологи обнаружили в городе Неграр недалеко от Вероны мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы.

«Специалисты управления Вероны по культурному наследию и археологии провели целенаправленные раскопки и постепенно обнаруживают остатки сооружения, всё ещё находящегося под несколькими метрами земли, с целью определить протяжённость и точное местоположение древнего здания», — сообщила мэрия Неграра в Facebook.

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL — Myko Clelland (@DapperHistorian) May 26, 2020

Отмечается, что саму виллу нашли около 100 лет назад, но за этим последовали неисчислимые десятилетия попыток обнаружить наполье виллы.

Предполагается, что жилище относится к III в. н. э.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили захоронения середины XII — начала XIII века.