В Москве обнаружили захоронения середины XII — начала XIII века

Московские археологи обнаружили на территории Троицкого и Новомосковского административных округов захоронения середины XII — начала XIII века, вероятно принадлежавшие вятичам.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Тот факт, что сейчас удалось найти нетронутые древние курганы, — редкий случай и большая удача. Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам ещё предстоит определить», — отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, проводить раскопки захоронений не будут, в настоящий момент учёные проводят детальные обмеры курганов и фиксируют их местоположение.

Отмечается, что в таких курганах могли находиться как одиночные, так и родовые могилы. Всего было обнаружено четыре кургана.

После того как ученые завершат исследования, специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении захоронению охранного статуса.

В феврале РИА Новости Крым сообщало, что на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный арсенал.