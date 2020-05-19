Учёные рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях
- Reuters
Об этом пишет Nature.
Согласно исследованию, заболевание вирусом SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром, стимулирует производство антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.
Отмечается, что разновидность таких тел (S309) способна нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV2.
Таким образом, по мнению учёных, перенёсшие острый респираторный синдром могут быть невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что аналитики создали две модели распространения коронавируса в России.