Учёные рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях

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Согласно исследованию группы американских и швейцарских учёных, люди, которые переболели атипичной пневмонией, могут быть невосприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19.
Учёные рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях
  • Reuters

Об этом пишет Nature.

Согласно исследованию, заболевание вирусом SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром, стимулирует производство антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

Отмечается, что разновидность таких тел (S309) способна нейтрализовать участки S-белка SARS-CoV2.

Таким образом, по мнению учёных, перенёсшие острый респираторный синдром могут быть невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что аналитики создали две модели распространения коронавируса в России.

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