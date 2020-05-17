Аналитики создали две модели распространения коронавируса в России

В России представили две модели, каждая из которых показывает, когда и в каком регионе страны произошёл пик зарегистрированных случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что одна модель создана компанией-разработчиком аналитических продуктов Megaputer Intelligence, вторая — проектным офисом по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

Согласно анализу первой модели, в Подмосковье пиковое значение прироста выявленных случаев было достигнуто 12 мая. В Москве — 6 мая.

При этом пессимистичный прогноз предполагает, что пик заболеваемости в столице можно ожидать 26 мая: в этот день, согласно модели, ожидается выявление 6,2 тыс. новых случаев за сутки.

Для формирования прогноза система использует данные из официальных источников и алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа, подчёркивает издание.

Вторая модель (УГАТУ и БГМУ) предполагает, что пик заболеваемости по России прошёл 8—9 мая, рассказала Ирина Лакман, руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования.

В основе модели прогнозирования в данном случае аналитики используют классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов, пояснила она.

Горизонт прогнозирования, рассказала Лакман, составляет семь-десять дней, а точность за время создания моделей — 96—97%.

В начале мая учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа.