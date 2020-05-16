В Канаде одобрили проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19

Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что Министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Он сообщил, что «Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19».

«Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять её здесь, в нашей стране», — цитирует РИА Новости Трюдо.

Согласно последним данным, число случаев инфицирования COVID-19 в Канаде составляет 74 993, скончались 5595 человек.

Ранее Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции.