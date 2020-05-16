Эпидемиолог не исключил регистрации вакцины от коронавируса в августе

Короткая ссылка
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что вакцина от коронавируса в России может быть зарегистрирована уже в августе.
Эпидемиолог не исключил регистрации вакцины от коронавируса в августе
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я думаю, к концу лета (зарегистрируют вакцину). Я хотел бы так думать, я бы так ответил. В августе, я надеюсь, если всё будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 5». Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить