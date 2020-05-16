Эпидемиолог не исключил регистрации вакцины от коронавируса в августе

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что вакцина от коронавируса в России может быть зарегистрирована уже в августе.

«Я думаю, к концу лета (зарегистрируют вакцину). Я хотел бы так думать, я бы так ответил. В августе, я надеюсь, если всё будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 5». Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.