В РКК «Энергия» сменилось руководство

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Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» сменил генерального директора.
В РКК «Энергия» сменилось руководство
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Занимавший пост генерального директора Николай Севастьянов перейдёт на должность советника генерального директора «Роскосмоса». 

Отмечается, что на новом посту он займётся вопросами развития частной космонавтики.

В начале мая сообщалось о смерти генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» академика РАН Евгения Микрина.

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