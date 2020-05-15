В РКК «Энергия» сменилось руководство

Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» сменил генерального директора.

«Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Занимавший пост генерального директора Николай Севастьянов перейдёт на должность советника генерального директора «Роскосмоса».

Отмечается, что на новом посту он займётся вопросами развития частной космонавтики.

В начале мая сообщалось о смерти генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» академика РАН Евгения Микрина.