Специалисты пробурили новый вход в пещеру Таврида в Крыму

Специалисты Крымского федерального университета пробурили новый вход в пещеру, обнаруженную на территории Белогорского района во время строительства трассы «Таврида».

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу КФУ.

Как заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин, вход сделали для учёных, которые проведут дополнительные исследования.

«Наша задача — провести качественные проектные работы под землёй, для того чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сразу сделаем топографическую съёмку под землёй, продолжим работу с палеонтологией и минералогией», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что палеонтологи Крымского федерального университета определили принадлежность древних костей животных, обнаруженных в пещере Таврида.