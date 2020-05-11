Специалисты пробурили новый вход в пещеру Таврида в Крыму

Короткая ссылка
Специалисты Крымского федерального университета пробурили новый вход в пещеру, обнаруженную на территории Белогорского района во время строительства трассы «Таврида».
Специалисты пробурили новый вход в пещеру Таврида в Крыму
  • © КРО РГО

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу КФУ.

Как заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин, вход сделали для учёных, которые проведут дополнительные исследования.

«Наша задача — провести качественные проектные работы под землёй, для того чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сразу сделаем топографическую съёмку под землёй, продолжим работу с палеонтологией и минералогией», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что палеонтологи Крымского федерального университета определили принадлежность древних костей животных, обнаруженных в пещере Таврида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить