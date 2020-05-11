Специалисты пробурили новый вход в пещеру Таврида в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу КФУ.
Как заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин, вход сделали для учёных, которые проведут дополнительные исследования.
«Наша задача — провести качественные проектные работы под землёй, для того чтобы сделать экскурсионный маршрут. Мы сразу сделаем топографическую съёмку под землёй, продолжим работу с палеонтологией и минералогией», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что палеонтологи Крымского федерального университета определили принадлежность древних костей животных, обнаруженных в пещере Таврида.