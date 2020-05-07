Директор РКЦ «Прогресс» рассказал о планах создания новейшего спутника

Генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов в интервью ТАСС заявил, что «Роскосмос» планирует создать новейший спутник, способный покинуть пределы магнитосферы Земли.

«Для предстоящих лунных миссий и полётов в дальний космос в планах госкорпорации «Роскосмос» создание космического аппарата, способного летать за пределы магнитосферы Земли», — заявил он.

Также Баранов сообщил о готовности РКЦ «Прогресс» рассмотреть возможность участия в данном проекте.

При этом пресс-служба предприятия сообщила, что планируется создание научного перспективного космического аппарата.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» рассматривает возможность возобновления пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года.