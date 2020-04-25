Инфекционисты оценили динамику прироста случаев коронавируса в России

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов в беседе с РБК оценил данные ежедневного прироста новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последнюю неделю.

Отмечается, что за последнюю неделю в России ежедневный прирост заболевших колебался в пределах от 4,2 тыс. до 6 тыс.

По словам Сапронова, эти данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости. Он допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше.

В свою очередь, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя эти данные, заявил, что «к сожалению, о плато это не говорит».

Он отметил, что «если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями», с другой стороны, «увеличивается количество тяжёлых больных».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.