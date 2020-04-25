Инфекционисты оценили динамику прироста случаев коронавируса в России
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Отмечается, что за последнюю неделю в России ежедневный прирост заболевших колебался в пределах от 4,2 тыс. до 6 тыс.
По словам Сапронова, эти данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости. Он допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше.
В свою очередь, инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя эти данные, заявил, что «к сожалению, о плато это не говорит».
Он отметил, что «если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями», с другой стороны, «увеличивается количество тяжёлых больных».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.