Вирусолог рассказал о самых вероятных способах передачи коронавируса

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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал выводы немецких учёных, которые заявили, что риск заразиться коронавирусом после контакта с различными предметами крайне мал.
Вирусолог рассказал о самых вероятных способах передачи коронавируса
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

По мнению учёных, риск заразиться COVID-19 после контакта с различными предметами крайне мал. Учёные отметили высокую опасность близкого общения с носителями вируса, поскольку можно «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле.

Комментируя эти заявления, Бутенко отметил, что основной способ заразиться — через воздух.

«На эту тему масса литературы, причём на хорошем уровне. Доказано, что воздух — основной способ передачи. Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Специалист подчеркнул, что карантин эффективен для борьбы с эпидемиями, поскольку люди «сидят дома и не распространяют инфекцию».

По его словам, на открытых поверхностях вирус остаётся активным в течение двух-трёх часов.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что, по последним данным, COVID-19 может передаваться на расстоянии 4 м.

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