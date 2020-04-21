В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

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Командир экипажа МКС-62 и ТПК «Союз МС-15» космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», направленном на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажёре «Выход-2».
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов.

«Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством», — оценил работу Скрипочки в ходе эксперимента начальник научного управления ЦПК доктор технических наук Андрей Курицын.

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.

Цель эксперимента — оценка выполнения наиболее сложных операций и работоспособности оператора в условиях экстремального действия факторов космического полета.

«Космонавты прилетят на Луну, Марс. Полгода — полёт, «примарсианятся». Смогут ли они выполнять тяжёлую работу после такого полёта и на какие сутки? Поэтому мы выполняем такие тесты и исследования с космонавтами сразу после полёта», — пояснил Курицын.

В ЦПК сообщили, что, согласно данным, которые были получены благодаря проведению послеполётных исследований с участием космонавтов, на четвёртые сутки после длительного полёта в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжёлую инопланетную деятельность с физическими нагрузками.

17 апреля спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершил посадку в Казахстане.

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