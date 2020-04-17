Корабль «Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершил посадку в Казахстане.