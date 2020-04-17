Корабль «Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
- РИА Новости
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Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Есть посадка "Союза МС-15"!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 17, 2020
Корабль взят под охрану, члены экипажа ожидают прибытия поисково-спасательной команды, сообщил диктор трансляции «Роскосмоса».
ЕСТЬ ПОСАДКА!— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020
«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!
Трансляция — https://t.co/Qo8dEJdPME
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TOUCHDOWN!
Welcome home, Oleg Skripochka, Andrew Morgan and Jessica Meir!#SoyuzMS15: live broadcast — https://t.co/b0mrI021s5pic.twitter.com/VN8ol1S3hA
6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.