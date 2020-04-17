Корабль «Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

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Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир совершил посадку в Казахстане.
Корабль «Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Корабль взят под охрану, члены экипажа ожидают прибытия поисково-спасательной команды, сообщил диктор трансляции «Роскосмоса».

6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

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