Мурашко призвал правильно организовать защиту медицинского персонала

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 отметил важность правильной организации защиты медперсонала и пациентов в медицинских организациях.
Мурашко призвал правильно организовать защиту медицинского персонала
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях», — цитирует пресс-служба Минздрава Мурашко.

Он сообщил, что при поступлении в стационар необходимо обследовать пациентов, «должен быть заполнен эпиданамнез, чтобы убедиться в том, что он не поступает из очага инфекции».

Глава Минздрава отметил необходимость проводить регулярное тестирование медработников.

Также он заявил, что медработники «должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования».

«Для обеспечения безопасности медработников в поликлиническом звене должен обеспечиваться масочный режим. Национальным институтом качества Росздравнадзора разработаны чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиники и стационара, позволяющие медорганизациям оценить свою противоэпидемическую готовность и при необходимости доработать внутренние процессы», — добавил Мурашко.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19, когда она появится, в первую очередь медицинских сотрудников.

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