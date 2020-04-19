Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

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Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в беседе с газетой «Известия».

«Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости. Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжёлых случаев и летальных исходов», — сказал Лукашев.

По его словам, в настоящее время около 0,8% случаев заканчиваются летальным исходом.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — считает профессор.

По данным на 18 апреля, всего в России зафиксировано 36 793 случая заражения в 85 регионах. Общее число летальных случаев возросло до 313.

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