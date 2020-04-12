Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Короткая ссылка
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз ведущего российского инфекциониста Виктора Малеева, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он сообщил, что «согласен с прогнозом», который дал Малеев.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число заражённых!» — заявил Зуев.

Ранее Малеева выразил мнение, что самый оптимистичный прогноз относительно срока окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить