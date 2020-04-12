Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз ведущего российского инфекциониста Виктора Малеева, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он сообщил, что «согласен с прогнозом», который дал Малеев.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число заражённых!» — заявил Зуев.

Ранее Малеева выразил мнение, что самый оптимистичный прогноз относительно срока окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.