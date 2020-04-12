Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Он сообщил, что «согласен с прогнозом», который дал Малеев.
«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число заражённых!» — заявил Зуев.
Ранее Малеева выразил мнение, что самый оптимистичный прогноз относительно срока окончания эпидемии COVID-19 в России — начало июня.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.