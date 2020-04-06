Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

«На Байконуре состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1А» с кораблём «Союз МС-16» на стартовый комплекс», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение начались работы по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты планируется 9 апреля в 11:05 мск.

21 марта ракета «Союз-2.1Б» с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура.