«Роскосмос» отменил все запланированные на ближайшее время переговоры

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация отменила все запланированные на ближайшие недели переговоры.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», — указал Рогозин, сопроводив пост видеозаписью, которая намекает, что причиной данной ситуации является коронавирусная инфекция COVID-19.

Он добавил, что отменяются и все выезды сотрудников «Роскосмоса» за рубеж. Исключением являются лишь командировки на Байконур.

Ранее в компании — операторе космодрома Arianespace заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 привела к массовому переносу космических пусков в Гвианском космическом центре.