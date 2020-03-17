«Роскосмос» отменил все запланированные на ближайшее время переговоры

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация отменила все запланированные на ближайшие недели переговоры.
«Роскосмос» отменил все запланированные на ближайшее время переговоры
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На ближайшие недели все наши международные контакты и переговоры отменены», — указал Рогозин, сопроводив пост видеозаписью, которая намекает, что причиной данной ситуации является коронавирусная инфекция COVID-19.

Он добавил, что отменяются и все выезды сотрудников «Роскосмоса» за рубеж. Исключением являются лишь командировки на Байконур.

Ранее в компании — операторе космодрома Arianespace заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 привела к массовому переносу космических пусков в Гвианском космическом центре.

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