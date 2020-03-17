Концерт ко Дню космонавтики перенесён на осень из-за коронавируса

Традиционный праздничный концерт ко Дню космонавтики перенесён с 12 апреля на осень.

«Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвящённого Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года», — цитирует Интерфакс пресс-службу «Роскосмоса».

Ранее в Москве до 10 апреля запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятий в помещениях при участии более 50 человек единовременно.