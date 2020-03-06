В ЦПК разрабатывают тренажёр по имитации работы на Луне и Марсе

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Подмосковный Центр подготовки космонавтов разрабатывает тренажёр, имитирующий работу космонавтов на поверхности Луны и Марса. Об этом в интервью РИА Новости заявил начальник центра — Герой России Павел Власов.
В ЦПК разрабатывают тренажёр по имитации работы на Луне и Марсе
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«У нас есть тренажёр «Выход-2», где отрабатываются операции по выходу в открытый космос. По аналогии с ним планируется создать новый тренажёр, который будет имитировать работу космонавтов на поверхности Луны и Марса и силу тяжести на них», — сказал он.

По его словам, в ЦПК также разрабатывается тренажёр для нового пилотируемого корабля «Орёл» с расширенными функциональными возможностями.

Ранее генконструктор пилотируемых систем России Евгений Микрин во время научной конференции по космонавтике «Королёвские чтения» заявил, что российская космическая программа не предусматривает пилотируемые полёты на Марс.

Он уточнил, что перед такими полётами должны состояться полёты на Луну, которые указаны в программных документах.

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