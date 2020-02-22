Boeing сообщил о покупке в России детали для корабля Starliner
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«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО «Орбита» в Воронеже, Россия. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», — сообщило космическое подразделение Boeing в Twitter.
Отмечается, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет.
Для использования в Starliner его масса была уменьшена. Преобразователь выбрали благодаря его надёжности.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запланированные на апрель переговоры с американской стороной по сотрудничеству в исследовании дальнего космоса.