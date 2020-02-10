Рогозин анонсировал переговоры с США по исследованию дальнего космоса

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запланированные на апрель переговоры с американской стороной по сотрудничеству в исследовании дальнего космоса.
Рогозин анонсировал переговоры с США по исследованию дальнего космоса
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«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», — написал он в Twitter.

В декабре 2019 года Рогозин сообщил, что представители «Роскосмоса» обсудят с NASA участие России в проекте американской окололунной станции Gateway.

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