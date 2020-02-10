Рогозин анонсировал переговоры с США по исследованию дальнего космоса
- globallookpress.com
«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», — написал он в Twitter.
Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса. А тем временем сотрудницы одного из центров @NASA рекламируют полёт на Луну https://t.co/SmlTY7KhYL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 10, 2020
В декабре 2019 года Рогозин сообщил, что представители «Роскосмоса» обсудят с NASA участие России в проекте американской окололунной станции Gateway.