Рогозин анонсировал переговоры с США по исследованию дальнего космоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запланированные на апрель переговоры с американской стороной по сотрудничеству в исследовании дальнего космоса.

«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», — написал он в Twitter.

Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса. А тем временем сотрудницы одного из центров @NASA рекламируют полёт на Луну https://t.co/SmlTY7KhYL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 10, 2020

В декабре 2019 года Рогозин сообщил, что представители «Роскосмоса» обсудят с NASA участие России в проекте американской окололунной станции Gateway.