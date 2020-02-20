С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутником «Меридиан-М»

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Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником связи «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутником «Меридиан-М»
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) «Меридиан-М», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, ракету «Союз» со спутником взяли на сопровождение с Земли.

«Стартовавшая в 11.24 мск … ракета в 11.28 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск», — указали в ведомстве.

В декабре 2019 года с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения. 

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