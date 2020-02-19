Эксперт оценил вероятность исчезновения озоновой дыры над Антарктидой

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко оценил вероятность исчезновения озоновой дыры, впервые обнаруженной в 1985 году над Антарктидой.

«Озоновая дыра не исчезла, но она становится меньше. Кажется, с этой проблемой человечеству удалось справиться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, общее содержание озона восстанавливается. Как отметил Локощенко, в течение последних десяти лет тенденция выражена неярко, но в общем тренд положительный.

«Есть надежда, что через несколько десятилетий содержание озона восстановится до своего неповреждённого уровня в прошлом. Долгоживущие фреоны, по-видимому, вызвали такой эффект, как озоновая дыра», — добавил эксперт.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, как будет меняться климат в России в ближайшие 30 лет.