Эксперт рассказал об изменении климата в России в ближайшие 30 лет

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Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, как будет меняться климат в России в ближайшие 30 лет.
Эксперт рассказал об изменении климата в России в ближайшие 30 лет
  • © Moritz Wolf/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

По его мнению, тенденция к повышению средних температурных показателей является следствием глобального потепления и отразится на будущих зимах.

«Это чаще всего отражается именно на зимнем периоде — становится теплее, изменение температуры происходит интенсивнее, чем летом. При этом, когда мы говорим о климате, мы говорим прежде всего о тренде. То есть не о том, что произойдет в ближайший месяц или через год, а о том, что будет происходить в целом, в какую сторону будут двигаться изменения. Потепление продолжается, поэтому весьма вероятно, что нынешняя зима и последующие за ней будут теплее предшествующих», — заявил Киселёв.

Вместе с тем климатолог заверил, что потепление в течение ближайших 30 лет не приведет к кардинальным изменениям климата.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом «Москва 24» сообщил, что зима в столице будет очень тёплой.

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