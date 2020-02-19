Минобороны опубликует выпуски «Красной звезды» времён войны

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Министерство обороны России запустило на своём сайте раздел «Красная звезда»: от Бреста до Берлина», где будут опубликованы все номера центрального печатного издания Вооружённых сил периода Великой Отечественной войны.
Минобороны опубликует выпуски «Красной звезды» времён войны
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», для создания специального интерактивного раздела было оцифровано и подготовлено к публикации в электронном виде более 1,4 тыс. номеров газеты «Красная звезда», выпущенных в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, которые хранятся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

Уточняется, что очередные номера газеты планируют публиковать именно в те даты, когда они выходили 75 лет назад.

Газета «Красная звезда» была создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны Союза ССР.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Главархив Москвы собрал документальные свидетельства подвигов бойцов столичной системы противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны.

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