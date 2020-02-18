Внук рассказал о пленении генерала Карбышева во время войны

Короткая ссылка
Дмитрий Карбышев, внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, рассказал RT о том, как его героический родственник воевал с фашистской Германией и как попал в плен к немцам.
Внук рассказал о пленении генерала Карбышева во время войны
  • РИА Новости

По его словам, генерал был не только теоретиком, но и практиком военно-инженерного дела, поэтому применял все свои знания и навыки для борьбы с немецкой армией на передовой.

«Летом 1941 года Дмитрий Михайлович Карбышев был командирован в Западный особый военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 68-го Гродненского укреплённого района. Оказался в неудачное время в неудачном месте. Отказался от немедленной эвакуации, считая, что место офицера — в бою», — сказал он.

Дмитрий отметил, что советский генерал не мог даже допустить мысли о предательстве, поэтому никакие издевательства и пытки не могли его склонить к сотрудничеству с немцами.

«Нацисты тщетно кнутом и пряником пытались переманить Карбышева на свою сторону. И только окончательно убедившись в его непреклонности, они отправили его на каторжные работы в лагеря, обрекая таким образом на смерть. Без скидок на звание и возраст», — добавил внук Карбышева.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить