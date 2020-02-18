Внук рассказал о пленении генерала Карбышева во время войны

Дмитрий Карбышев, внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, рассказал RT о том, как его героический родственник воевал с фашистской Германией и как попал в плен к немцам.

По его словам, генерал был не только теоретиком, но и практиком военно-инженерного дела, поэтому применял все свои знания и навыки для борьбы с немецкой армией на передовой.

«Летом 1941 года Дмитрий Михайлович Карбышев был командирован в Западный особый военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 68-го Гродненского укреплённого района. Оказался в неудачное время в неудачном месте. Отказался от немедленной эвакуации, считая, что место офицера — в бою», — сказал он.

Дмитрий отметил, что советский генерал не мог даже допустить мысли о предательстве, поэтому никакие издевательства и пытки не могли его склонить к сотрудничеству с немцами.

«Нацисты тщетно кнутом и пряником пытались переманить Карбышева на свою сторону. И только окончательно убедившись в его непреклонности, они отправили его на каторжные работы в лагеря, обрекая таким образом на смерть. Без скидок на звание и возраст», — добавил внук Карбышева.

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