SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.

Как сообщила компания в своём Twitter, специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, который входит в систему второй ступени ракеты.

Standing down from tomorrow’s Starlink launch; team is taking a closer look at a second stage valve component. Now targeting Monday, February 17. — SpaceX (@SpaceX) February 15, 2020

«Команда работает над тем, чтобы более внимательно изучить клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля», — говорится в заявлении.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.

Отмечалось, что запуск осуществлён с целью испытать систему эвакуации экипажа на случай аварии.

7 января Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.