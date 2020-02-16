SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

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Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
  • globallookpress.com

Как сообщила компания в своём Twitter, специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, который входит в систему второй ступени ракеты.

«Команда работает над тем, чтобы более внимательно изучить клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля», — говорится в заявлении.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.

Отмечалось, что запуск осуществлён с целью испытать систему эвакуации экипажа на случай аварии.

7 января Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.

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