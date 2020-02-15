Учёный назвал неопасным приближающийся к Земле астероид
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Отмечается, что 15 февраля приблизится к Земле на расстояние в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.
«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен», — цитирует РИА Новости Шустова.
Он добавил, что данное событие «рядовое».
12 декабря 2019 года глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас заявил, что Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.