Учёный назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что астероид с номером 163373, который приближается к Земле, неопасен.

Отмечается, что 15 февраля приблизится к Земле на расстояние в 15 раз больше дистанции от Земли до Луны.

«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен», — цитирует РИА Новости Шустова.

Он добавил, что данное событие «рядовое».

12 декабря 2019 года глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас заявил, что Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.