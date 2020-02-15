В США сообщили о взрыве ступени советской ракеты на орбите

18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите.

Об этом говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

#18SPCS confirmed that the breakup of SL-14 R/B (#21656, 1991-056B) occurred on Feb 12, 2020, @ 1046 UTC. Tracking 75 associated pieces - no indication caused by collision. — 18 SPCS (@18SPCS) February 14, 2020

«Разрушение ступени ракеты SL-14 произошло 12 февраля 2020 года», — указано в тексте.

Отмечается, что в результате разрушения образовалось 75 обломков, за ними следят.

23 ноября 2019 года в Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422». Его фрагменты сгорели в атмосфере.