В США сообщили о взрыве ступени советской ракеты на орбите

Короткая ссылка
18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите.
В США сообщили о взрыве ступени советской ракеты на орбите
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

«Разрушение ступени ракеты SL-14 произошло 12 февраля 2020 года», — указано в тексте.

Отмечается, что в результате разрушения образовалось 75 обломков, за ними следят.

23 ноября 2019 года в Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422». Его фрагменты сгорели в атмосфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить