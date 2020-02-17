Индийские астронавты учат русский для работы с оборудованием «Союза»

Индийские астронавты, которые в настоящий момент находятся в Центре подготовки космонавтов, изучают русский язык и питаются в лётной столовой. Об этом RT рассказал начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Павел Власов.

Он рассказал, что в России проходят подготовку четверо индийских астронавтов, а программа для всех единая.

«Готовятся они с одинаковым функционалом, нет сейчас разграничения на «командир», «бортинженер 1» или «бортинженер 2», как это типично для кораблей типа «Союз». Программа у них включает общекосмическую подготовку, которую мы даём нашим космонавтам, но в сокращённом объёме. Кроме того, предусматривается закрепление теоретических знаний на базе изучения практической конструкции конкретного космического корабля «Союз», — сказал он.

Он подчеркнул, что изучения теории недостаточно, чтобы в последующем эксплуатировать корабль.

«Поэтому они достаточно глубоко будут изучать конструкцию корабля, всех его систем с тем, чтобы в последующем применить этот базис инженерного подхода к изучению корабля, использовать эти знания при изучении корабля разработки Республики Индия», — добавил он.

Как подчеркнул Власов, в ЦПК есть полный штат переводчиков и преподавателей русского языка.

«Преподавание официально ведётся на русском языке с переводом, несмотря на то что большая часть наших инструкторов владеют английским языком. Есть основная часть информации, для которой перевод должен быть официальным. Преподаём на русском языке. Перевод параллельно, они (индийские астронавты. — RT) тоже изучают русский язык… потому что корабль «Союз», все надписи на пультах, описание, бортовая документация выполнены на русском языке», — добавил он.

По его словам, объём их подготовки по языку позволит уверенно работать с оборудованием корабля, не сомневаясь в правильном понимании терминов и фраз.

«Они питаются в нашей лётной столовой вместе со всеми космонавтами и нашим лётным составом. Воспринимают полностью наше меню, так сказать, не отказываются от него, больше употребляют воды, чем мы привыкли... Те традиционные мясные блюда, которые для граждан Индии неприемлемы, мы им и не предлагаем», — сказал Власов.

Ранее министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх сообщил, что индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев.