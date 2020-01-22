Астронавты Индии пройдут обучение в России

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Министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх сообщил, что индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев.
Астронавты Индии пройдут обучение в России
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

Отмечается, что «после 11 месяцев обучения в России астронавты пройдут подготовку в Индии».

«Они пройдут обучение в экипаже и сервисном модуле, разработанном Индийской организацией космических исследований, научатся управлять им, работать вокруг него и проведут имитацию (полёта. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как сообщил Сингх, обучение индийских астронавтов в России начнётся в январе.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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