Астронавты Индии пройдут обучение в России

Министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх сообщил, что индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев.

Отмечается, что «после 11 месяцев обучения в России астронавты пройдут подготовку в Индии».

«Они пройдут обучение в экипаже и сервисном модуле, разработанном Индийской организацией космических исследований, научатся управлять им, работать вокруг него и проведут имитацию (полёта. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как сообщил Сингх, обучение индийских астронавтов в России начнётся в январе.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.