Фальков рассказал о мерах по привлечению бизнеса к финансированию науки

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о мерах по привлечению бизнеса к финансированию науки.
Фальков рассказал о мерах по привлечению бизнеса к финансированию науки
  • Валерий Фальков
  • РИА Новости

«Мы видим, что у нас есть отдельные удачные примеры взаимодействия бизнеса и науки. Думаю, надо нам всем вместе — и министерству, и РАН — помогать университетам, вузам, научным организациям выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Фальков, бизнес должен увидеть реальные преимущества сотрудничества с университетами и академическими институтами.

Кроме того, считает министр, нужно менять точку зрения в некоторых образовательных и научных организациях, где воспринимают компании из реального сектора как спонсоров, поскольку бизнес должен с удовольствием вкладывать в университеты и вузы, понимая, что решает в том числе и свои задачи.

«Чтобы это работало, должна быть экономическая проекция исследовательской деятельности. Надо понимать, какие цели и задачи ставит перед собой компания, и уважительно к этому относиться. И меняться самим. Менять язык. Потому что бизнес и наука говорят на разных языках», — сказал Фальков.

Ранее Фальков, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос корреспондента RT, заявил, что популяризация научных знаний в России должна стать одной из основных задач Министерства науки и высшего образования.

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