Министр Фальков: сложно переоценить значимость популяризации науки
- РИА Новости
«Министерство считает, что этот вопрос (популяризации науки. — RT) нужно сделать одним из приоритетов нашей деятельности», — заключил министр в ходе пресс-конференции, посвящённой планам реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».
Фальков отметил значимость такой работы и рассказал о планах взаимодействия по этому вопросу министерства и Российской академии наук.
«Сложно переоценить значимость популяризации науки. Это одна из точек, где мы с РАН должны объединить усилия, поскольку Российская академия наук в этом направлении сделала многое. Несмотря на огромное количество проектов, надо делать больше», — заявил министр.
По мнению Фалькова, современное общество стало другим, роль в нём науки и образования является принципиальной.
Также он заявил, что в настоящее время человеческий интеллектуальный капитал определяет успешность не только отдельного вуза или региона, но и страны в целом.
«Такая работа будет продолжена. Мы сейчас её активно обсуждаем со всеми заинтересованными участниками и постараемся, чтобы в самое ближайшее время она была системной, масштабной, имела понятные показатели эффективности», — отметил Валерий Фальков.
Также в ходе пресс-конференции освещались вопросы повышения конкурентоспособности российского образования и привлечения в науку молодых исследователей.
Ранее Фальков пообещал не устраивать «крестовые походы» против вузов.