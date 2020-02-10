Министр Фальков: сложно переоценить значимость популяризации науки

Популяризация научных знаний в России должна стать одной из основных задач Министерства науки и высшего образования. Об этом, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос корреспондента RT, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

«Министерство считает, что этот вопрос (популяризации науки. — RT) нужно сделать одним из приоритетов нашей деятельности», — заключил министр в ходе пресс-конференции, посвящённой планам реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».

Фальков отметил значимость такой работы и рассказал о планах взаимодействия по этому вопросу министерства и Российской академии наук.

«Сложно переоценить значимость популяризации науки. Это одна из точек, где мы с РАН должны объединить усилия, поскольку Российская академия наук в этом направлении сделала многое. Несмотря на огромное количество проектов, надо делать больше», — заявил министр.

По мнению Фалькова, современное общество стало другим, роль в нём науки и образования является принципиальной.

Также он заявил, что в настоящее время человеческий интеллектуальный капитал определяет успешность не только отдельного вуза или региона, но и страны в целом.

«Такая работа будет продолжена. Мы сейчас её активно обсуждаем со всеми заинтересованными участниками и постараемся, чтобы в самое ближайшее время она была системной, масштабной, имела понятные показатели эффективности», — отметил Валерий Фальков.

Также в ходе пресс-конференции освещались вопросы повышения конкурентоспособности российского образования и привлечения в науку молодых исследователей.

Ранее Фальков пообещал не устраивать «крестовые походы» против вузов.