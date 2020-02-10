Минобрнауки пообещало не устраивать «крестовые походы» против вузов
- РИА Новости
«Никто «крестовые походы» объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам ещё остаются, они закрываются», — цитирует Фалькова РИА Новости.
Он отметил, что работа в данном направлении идёт.
Министр не стал называть конкретное количество вузов, которые могут подпасть под оптимизацию, поскольку это, по его словам, говорило бы о существовании некоего плана.
Он также подчеркнул, что для вузов, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы, никаких рисков нет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо закрывать «вузы-пустышки».
По его словам, важно «консолидировать ресурсный потенциал» учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении.