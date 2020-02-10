Минобрнауки пообещало не устраивать «крестовые походы» против вузов

Процесс оптимизации высших учебных заведений должен быть завершён, однако Минобрнауки не собирается устраивать «крестовые походы», заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Никто «крестовые походы» объявлять со стороны министерства не планирует, но те филиалы, которые работали в той прежней модели, модели 90-х годов, до сих пор, может быть, по каким-то причинам ещё остаются, они закрываются», — цитирует Фалькова РИА Новости.

Он отметил, что работа в данном направлении идёт.

Министр не стал называть конкретное количество вузов, которые могут подпасть под оптимизацию, поскольку это, по его словам, говорило бы о существовании некоего плана.

Он также подчеркнул, что для вузов, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы, никаких рисков нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо закрывать «вузы-пустышки».

По его словам, важно «консолидировать ресурсный потенциал» учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении.