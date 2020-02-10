Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.

«Если вы помните, объяснение насчёт вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации — я уж не знаю, как это называлось, — давал ещё предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских учёных с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим», — сказал Песков.

Он отметил, что то, что новым главой Минобрнауки Валерием Фальковым подчёркивается, «что об этом не может быть и речи, — это позитивный факт».

Ранее Фальков заявил, что министерство отменило приказ, регламентирующий контакты российских учёных с иностранными коллегами.