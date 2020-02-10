Минобрнауки сняло ограничения на контакты учёных с иностранцами

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство отменило приказ, регламентирующий контакты российских учёных с иностранными коллегами.
Минобрнауки сняло ограничения на контакты учёных с иностранцами
  • РИА Новости

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», — приводит РИА Новости его слова.

В августе прошлого года Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские учёные должны проявлять определённую бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно «заковывать себя в какие-то правила».

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