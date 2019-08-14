Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

«Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами других государств, международными и иностранными организациями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Отмечается, что приказ направлен на учёт показателей роста международных связей «и ни в коем случае не направлен на осуществление контроля за организациями».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские учёные должны проявлять определённую бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования разъяснили свою инициативу по изменению показателей эффективности университетов.