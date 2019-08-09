В Минобрнауки разъяснили свою инициативу по изменению показателей эффективности вузов

В Министерстве науки и высшего образования разъяснили свою инициативу по изменению показателей эффективности университетов, сообщает «Парламентская газета».

Приказ, опубликованный для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, вводит более жёсткие требования к абитуриентам вузов Москвы и Санкт-Петербурга и снижает планку для поступления в региональные.

Как заявили в Минобрнауки, при составлении документа они опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов.

«Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что нижний порог для поступления в вузы может не использоваться в федеральных, национальных исследовательских и опорных университетах, где действуют более высокие границы показателей, чем в среднем по системе высшего образования.

Если говорить о вузах Москвы и Петербурга, то для них по отдельным показателям установлены более высокие пороговые данные.

«Это связано в первую очередь с существующими миграционными потоками и большей привлекательностью данных регионов для абитуриентов, что неминуемо отражается на степени сложности достижения пороговых значений показателей», — заявили в Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить перечень показателей эффективности университетов.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с другими государствами регионах страны.