Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку российского телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.
Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
  • РИА Новости

В передаче «Вечерний Ургант» телеведущий заявил, что «Роскосмос» ведёт переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Ургант в шутливой форме отметил, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны стать препятствием для прохождения отбора в космонавты.

Рогозин выразил мнение, что за восемь лет работы у телеведущего закончились темы для шуток, а также «намозолился язык».

В свою очередь, Twitter-аккаунт робота FEDOR поправил телеведущего, заявив, что структуры обговаривают возможное снижение требований к кандидатам только по зрению.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев, говоря о тех, кого отбирают для полётов в космос, заявил, что для того, чтобы стать космонавтом, надо быть «средним человеком» и не сильно выделяться. По его словам, на орбиту попадают уравновешенные и неагрессивные люди.

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