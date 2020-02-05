Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку российского телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.

В передаче «Вечерний Ургант» телеведущий заявил, что «Роскосмос» ведёт переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Ургант в шутливой форме отметил, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны стать препятствием для прохождения отбора в космонавты.

Рогозин выразил мнение, что за восемь лет работы у телеведущего закончились темы для шуток, а также «намозолился язык».

Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. https://t.co/569ibrxeCr — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 5, 2020

В свою очередь, Twitter-аккаунт робота FEDOR поправил телеведущего, заявив, что структуры обговаривают возможное снижение требований к кандидатам только по зрению.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев, говоря о тех, кого отбирают для полётов в космос, заявил, что для того, чтобы стать космонавтом, надо быть «средним человеком» и не сильно выделяться. По его словам, на орбиту попадают уравновешенные и неагрессивные люди.