Космонавт рассказал об отборе «средних людей» для полётов в космос

Чтобы стать космонавтом, надо быть «средним человеком» и не сильно выделяться. Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал российский космонавт Олег Артемьев, говоря о тех, кого отбирают для полётов в космос.

«В основном отбирают таких одинаковых, средних людей — не сильно злобных, не сильно глупых, не сильно умных», — сказал он в ответ на вопрос, как экипажи МКС избегают ссор.

По его словам, на орбиту попадают уравновешенные и неагрессивные люди.

Артемьев также рассказал, что на МКС стоит попасть хотя бы для того, чтобы отведать пищи для космонавтов.

«Если бы мы там не работали, мы бы только и делали, что ели», — сказал он.

Ранее космонавт Александр Скворцов рассказал, что в условиях невесомости российским космонавтам спать более комфортно, чем на Земле.

В 2019 году инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.