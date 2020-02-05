Рогозин сообщил, что ещё не время раскрыть правду о «дырке» в «Союзе»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» ещё не пришло.
Рогозин сообщил, что ещё не время раскрыть правду о «дырке» в «Союзе»
  • РИА Новости

«Всему своё время», — написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках оглашения причины.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко также сообщил, что результаты будут обнародованы после расследования.

«Обязательно дадим (информацию о причинах. — RT), как только следственные органы огласят результаты», — написал он в Twitter.

В сентябре Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.

Глава «Роскосмоса» отметил: «Нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем».

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